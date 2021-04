Ab Donnerstag gelten im Nationalparkkreis Birkenfeld wegen der hohen Corona-Inzidenz verschärfte Regeln für den Einzelhandel. Dort ist nun nur noch „Click and Collect“, also die Abholung bestellter Waren erlaubt. Einkaufen mit Termin („Click and Meet“) geht nicht mehr. Ausgenommen davon sind Geschäfte zur Deckung des täglichen Lebensbedarfs.