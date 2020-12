Kreis Birkenfeld

Mit dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel, der am Sonntag vollzogen wurde, bietet Vlexx seine Fahrplanleistungen wieder vollumfänglich an. Im Zuge der Corona-Pandemie und dem Lockdown hatte Vlexx den Fahrplan in enger Abstimmung mit den Aufgabenträgern Ende März angepasst.