Rechtsfehler beim Freispruch: Tödlicher Unfall in Birkenfeld muss neu verhandelt werden

Bei einem tragischen Unfall am 3. Februar 2022 in Birkenfeld war eine 57-Jährige von einem Lkw erfasst worden und an ihren Verletzungen gestorben. Der Fahrer war in erster Instanz freigesprochen worden – dieses Urteil wurde nun aufgehoben. Foto: Guido Turina (Archiv)/Guido Turina