Hottenbach

Mit Wucht drängt KaFF nach mehrmonatiger Corona-Pause ins Licht der Öffentlichkeit zurück. Die Geschichte, in die die Besucher am Samstag, 14. November, ab 20 Uhr bei „KaFF for Future – ein Saalü-Singspiel mit Hottenale-Star Dirk Rave“ verwickelt werden, ist mehr als eigenartig: Hottenbach wird unabhängiges KaFF-Königreich.