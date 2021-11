Diese von der Verwaltung um Bürgermeister Bernhard Alscher (BFL) vorgeschlagene Vorgehensweise war der deutlichen Mehrheit des Rats dann doch viel zu forsch: Die Verbandsgemeinde Birkenfeld wird nicht schon zum Jahresende die bisher vertraglich geregelte Kostenbeteiligung an der Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) Birkenfeld einseitig aufkündigen. Diese Entscheidung fiel in einer Sitzung am Mittwochabend.