Realschule Birkenfeld: Baubeginn vor 2023 nicht realistisch

Das Ziel ist klar, aber beim Weg dorthin gibt es weiter Unstimmigkeiten: In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HuF) wurde am Mittwochabend erneut lebhaft über die Übergabe der kompletten Kostenträgerschaft der Realschule (RS) plus/Fachoberschule (FOS) Birkenfeld an den Kreis debattiert, wobei sich die Protagonisten mit ihren Argumenten mehrfach im Kreis drehten. Nach fraktionsinternen Beratungen soll deshalb erst beim Ratstreffen am 15. Dezember das weitere Vorgehen beschlossen werden.