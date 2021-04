Realschule Baumholder: BI fühlt sich für dumm verkauft

Nachdem Landrat Matthias Schneider in einem Schreiben mitgeteilt hat, dass die Pläne für eine Reaktivierung der Realschule in Baumholder vom Tisch sind, meldet sich die Baumholderer Bürgerinitiative (BI) in einer längeren Stellungnahme zu Wort. „Seit fünf Monaten setzt sich die Bürgerinitiative zur Reaktivierung der Realschule Baumholder für die Wiederbelebung des Schulstandortes im Westrich und damit gegen eine Steuerverschwendung für einen Anbau an die Realschule plus in Birkenfeld ein“, schreiben die Verantwortlichen.