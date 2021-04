Realschule Baumholder: Aus der Traum

Die Würfel sind gefallen: Die Westrichstadt wird nicht wieder Standort einer Realschule (RS) plus sein, eine Reaktivierung des Gebäudes in der Brühlstraße als Außenstelle der RS plus in Birkenfeld ist vom Tisch. Das teilte Landrat Matthias Schneider der Bürgerinitiative, die lange und sehr engagiert für diese Idee gekämpft hatte, in einem Schreiben mit. Das Thema werde auch nicht mehr im Kreistag beraten. Am Ende war wohl auch der Punkt ausschlaggebend, den eigentlich die Bürgerinitiative für sich reserviert hatte: die Kosten.