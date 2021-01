Birkenfeld/Baumholder

Eine neu gegründete Bürgerinitiative und Kommunalpolitiker aus dem Westrich fordern, dass die 2016 geschlossene Realschule (RS) plus in Baumholder sozusagen als Außenstelle reaktiviert werden soll, anstatt in der unter Platznot leidenden RS plus/Fachoberschule (FOS) Birkenfeld einen mehr als 5 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau zu errichten. Für dieses Projekt hat die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld, die laut vertraglicher Vereinbarungen für die bauliche Unterhaltung und etwaige Investitionen in die Bildungsstätte an der „Brechkaul“ mitverantwortlich ist, mit der Vergabe von Planungsleistungen bereits erste Weichen gestellt.