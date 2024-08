Plus Idar-Oberstein

Raus aus der Opferrolle: VfL Algenrodt setzt auf Selbstverteidigung

i Marcel Herber möchte in Idar-Oberstein und Umgebung regelmäßig Kurse anbieten. Foto: Marco Ringel

Es dreht sich nicht immer nur um Fußball. Dieses Mal geht der VfL Algenrodt neue Wege und bietet erstmals einen Selbstverteidigungskurs in der Algenrodt-Turnhalle an. Der Kurs findet am Samstag, 14. September, 14 bis 18 Uhr, statt. Die Leitung übernimmt Marcel Herber, der aus Wirschweiler stammt. VfL-Vorsitzender Stephan Lorenz freut sich auf die Kooperation, die womöglich regelmäßig erfolgen soll: „Wir waren direkt Feuer und Flamme. Wir möchten das Spektrum ein wenig erweitern.“