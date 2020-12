St. Wendel

Raubüberfall in St. Wendel: Duo zwingt Ehepaar mit Schusswaffe zu Tresoröffnung

Nachdem noch unbekannte Täter am Dienstagabend ein älteres Ehepaar in deren Haus in St. Wendel überfallen und Gegenstände im Wert eines sechsstelligen Euro-Betrags erbeutet haben, setzt die saarländische Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung.