Es war der abgesprochene und reibungslos verlaufene Staffelstabwechsel, den alle genau so erwartet hatten: René Dietrich ist seit Montagabend neuer Ortsbürgermeister von Leisel. Der Gemeinderat hat den 31 Jahre alten Polizeibeamten, der in der Dienststelle in Idar-Oberstein arbeitet, in seiner Sitzung in der Vereinshalle mit einem einstimmigen Votum zum Nachfolger von Karlheinz Bittig gewählt.