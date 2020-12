Herrstein

Im Jahr 1988 hat sich die Ortsgemeinde Herrstein entschlossen, neben den beiden traditionellen Märkten noch einen dritten Markt abzuhalten. Diese Veranstaltung sollte dem besonderen Flair des historischen Ortskerns an der Deutschen Edelsteinstraße gerecht werden. Dies war die Geburtsstunde des inzwischen weit über die Region hinaus bekannten Schinderhannes-Räuberfestes, das seitdem an jedem zweiten Wochenende im September stattfindet. Jedes Jahr strömen Tausende Besucher nach Herrstein, um an dem Mittelalterspektakel teilzunehmen. In diesem Jahr aber fällt das Fest aus.