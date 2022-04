Sitzmöglichkeiten, eine tolle Aussicht, kühle Getränke und deftiger Imbiss: Alles, was das Wanderherz begehrt, wurde am Samstag zur Eröffnung des Nahesteigs am Scheidwald in Heimbach geboten. Der neu angelegte Rastplatz, den der lokale Angelsportverein (ASV) mit Fördermitteln aufwendig hergerichtet hat, ist eine dauerhafte Station auf dem Premiumwanderweg, die zum Verweilen einlädt.