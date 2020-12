Fischbach/Idar-Oberstein

Es ist eine ausgefallene Idee, auf die die Raiffeisenbank Nahe in der Corona-Krise verfallen ist, um ihren Mitgliedern die Bankbilanz fürs abgelaufene Jahr zu präsentieren: Sie hält ihre Generalversammlung am Dienstag, 30. Juni, 20 Uhr, als Autokinoveranstaltung ab. Die Damen und Herren des Aufsichtsrats – fünf Männer, eine Frau – und die beiden Vorstandsmitglieder sitzen in einem Bus, jeder im Corona-üblichen Abstand zum anderen; im geräumigeren Teil in der Busmitte steht ein Rednerpult, irgendwo im Fahrzeug hat sich ein Kamerateam aufgestellt.