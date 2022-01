Idar-Oberstein

Radmuttern an Wagen in Idar-Oberstein entwendet: Polizei rät zu Wachsamkeit

In der Nacht vom 18. auf den 19. Januar wurden an einem schwarzen Nissan, welcher in der Idar-Obersteiner Hauptstraße im Bereich der Emil-Kirschmann-Brücke abgestellt war, die Radmuttern des hinteren linken Reifens demontiert.