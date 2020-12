Radfahrerin stürzt auf Bahngleisen und verletzt sich schwer

Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 16:08 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwoch um 12.30 Uhr zu einem Unfall in Weierbach im Bereich des Bahnüberganges „Zwischen Wasser“, an dem eine Radfahrerin beteiligt war. Danach kam eine 69-Jährige ohne Zutun Dritter zu Fall und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht werden.

In der Nahbollenbacher Straße im Bereich des Festplatzes Nahbollenbach war ein 17-jähriger Rollerfahrer auf der Straße in Richtung Kreisel unterwegs, als unvermittelt vor ihm ein Pkw vom dortigen Parkplatz in die Straße einfuhr. Der Rollerfahrer sowie ein ihm folgendes Fahrzeug mussten dem Verursacher ausweichen. Der 17-Jährige kam hierbei zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Der Unfallverursacher, in einem schwarzen Peugeot unterwegs, entfernte sich vom Unfallort, obwohl er von Zeugen sogar noch auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde, sagt die Polizei. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Peugeot machen können.