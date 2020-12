Idar-Oberstein

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass in Idar-Oberstein eine Raddemo stattfand. Seither hat sich ein bisschen was verbessert an den Bedingungen für Radfahrer im Stadtgebiet. Radwege sind entstanden, zum Teil wurden Einbahnstraßen für die Nutzung freigegeben wie in der unteren Hauptstraße. Aber diese Anstrengungen genügen nicht, sagen die Akteure von „Fahr-Rat IO“, BUND und Greenpeace, die am Samstag zu einer Protestfahrt von Idar nach Oberstein und zu einer anschließenden Kundgebung auf dem Platz „Auf der Idar“ eingeladen hatten.