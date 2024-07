Plus Idar-Oberstein Radeln durch den Hunsrück: Vor-Tour der Hoffnung kommt nach Idar-Oberstein i Die Kümmerer für den Nationalparklandkreis Birkenfeld sind (von links) Leo Stibitz, Johnny (Johannes) Klein, Steffi von Pock, Celine Roes, Oliver Sebralla, Chiara Mele, Martin Monz und Thomas Kreis. Foto: Leonhard Stibitz Die Benefiz-Radfahrer sind erstmals auf dem Schleiferplatz zu Gast. Rund 120 zum Teil namhafte Radfahrer machen auf der Tour durch den Hunsrück auch in Idar-Oberstein halt Lesezeit: 2 Minuten

Bald wird die Vor-Tor der Hoffnung zu Gast in Idar-Oberstein sein. Am Samstag, 20. Juli, wird sie ab 12 Uhr auf dem Schleiferplatz in Idar mit einem bunten Rahmenprogramm empfangen. Darauf weist die Stadtverwaltung Idar-Oberstein in einer Pressemitteilung hin. Neben Grußworten von Bürgermeister Friedrich Marx und Landrat Miroslaw Kowalski werden ...