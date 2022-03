Jetzt wird es ernst. Am Donnerstag, 3. März, 17.30 Uhr, treffen sich die Mitglieder des städtischen Bauausschusses in der Messe. Letztlich hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26. März das letzte Wort, aber die Weichen könnten bereits im Ausschuss gestellt werden – für ein Projekt, das sich in den vergangenen Wochen zum Stadtgespräch Nummer eins entwickelt hat, kontrovers und zum Teil auch recht emotional diskutiert wird.