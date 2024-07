Qualvolles Leben: Protest an der B41 gegen Tierhaltung im Zirkus

Eine Gruppe von Tierschützern hat am Wochenende an der Bundesstraße 41 bei Weierbach vor dem „Circus Balu“ gegen dessen Tierhaltung demonstriert. „Der Zirkus war schon diverse Male im Visier der Veterinärämter, Tiere wurden beschlagnahmt“, informiert die Vorsitzende Carmen Hagner von den Tierfreunden Idar-Oberstein.

Mit Transparenten und Plakaten demonstrierten die Tierschützer friedlich gegen die Tierhaltung im Zirkus Balu, der aktuell in Idar-Oberstein gastiert. Foto: Sebastian Schmitt

„Wir hatten für Sonntag eine Mahnwache angemeldet, die von den Behörden genehmigt wurde.“ Die Demonstranten legten Wert darauf, dass keinerlei Pöbeleien stattfanden. „Wir wollen keine negative Presse oder Streit verursachen, sondern aufklären über das qualvolle Leben, das Tiere führen, die im Zirkus auftreten müssen“, betont Hagner im Nachhinein. Die Polizei Idar-Oberstein schaute zwar kurz vorbei, musste aber nicht eingreifen.

Auch zur zweiten Vorstellung des Zirkus, die am kommenden Sonntag, 28. Juli, über die Bühne geht, werden die Tierfreunde Idar-Oberstein eine Mahnwache am alten Betonwerk in Sichtweite des Zirkus abhalten. sns