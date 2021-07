Plus Oberbrombach

Quadfahrer stürzt Abhang hinunter und verunglückt schwer

Am späten Freitagabend verunglückte ein Quadfahrer im Wald bei Oberbrombach nahe der Fischerhütte an der Nahe. Der 21-jährige Fahrer kam aus ungeklärten Gründen von dem leicht abschüssigen Waldweg ab und stürzte mehrere Meter einen Abhang herab, wo er schließlich unter seinem Fahrzeug begraben in einem Bach liegen blieb.