Es tut sich was in der Obersteiner Innenstadt: Rund um den frisch hergerichteten Christuskirchplatz hat die Caratum GmbH das „Schmeyer-Haus“, in dem früher die Commerzbank und „Ihr Platz“ untergebracht waren und das lange leer stand, hergerichtet. Die Fassade ist bereits saniert und strahlt in neuen Farben. Auch im Innenbereich wurden größere Sanierungsmaßnahmen vorgenommen.