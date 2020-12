Birkenfeld

Es waren in diesem Jahr Prüfungen unter Ausnahmebedingungen, die aber alle gemeistert haben und an deren Ende ein erfreuliches Ergebnis steht: Am Gymnasium Birkenfeld haben alle 70 angetretenen Schüler der MSS 13 ihr Abitur bestanden. „Ich bin froh und stolz, dass unter diesen alles andere als normalen Umständen alle Schüler ihren Abschluss geschafft haben und alles so diszipliniert abgelaufen ist. Ich freue mich natürlich für jeden Einzelnen“, betont Dietmar Fries.