Es kommt ausgesprochen selten vor, dass aus Sicherheitsgründen Besucher einer Gerichtsverhandlung im Zugangsbereich von einem Scanner nach metallhaltigen Gegenständen abgetastet werden.. Beim Auftakt des Prozesses, der seit Montag vor dem Landgericht Bad Kreuznach verhandelt wird, war das aber so. Angeklagt ist ein 42-Jähriger aus Sachsen, der In der Drogengeschäfte in Idar-Oberstein abgewickelt haben soll.