„Projektina Ukraina“ findet großen Anklang: Jetzt soll auch die Tafel Idar-Oberstein unterstützt werden

„Projektina Ukraina“, das gemeinsame Bürgerprojekt der Serviceclub-Initiative, findet großen Anklang in der Bevölkerung des Landkreises Birkenfeld und nimmt schnell an Fahrt auf.

„Wir sind begeistert von den zahlreichen Unterstützern und Unterstützerinnen unserer Initiative“, stellt Christian Wild, Initiator des gemeinsamen Projekts der Serviceclubs Kiwanis, Lions, Rotary und Round Table, fest. Jüngst erreichte die Initiative ein Hilferuf der Tafel Idar-Oberstein: Durch die vielen Geflüchteten aus der Ukraine ist das Lager fast leer. Daher hat sich „Projektina Ukraina“ entschlossen, die Tafel mit einer Lebensmittelspendenaktion zu unterstützen.

Wenn Bürgerinnen und Bürger mit Lebensmitteln für die Tafel aushelfen und diese an das Weiherschlößchen in der Tiefensteiner Straße 129 bringen, verdoppeln die Clubs den gespendeten Anteil bis zu einem maximalen Betrag von gesamt 2000 Euro. „Wir hoffen auf zahlreiche Spenden und auf eine sichtbare Entspannung der Bestände unserer Tafel“, hofft Hans-Joachim Billert, Pressesprecher der Initiative. Gebraucht werden Konserven, Mehl, Zucker, Nudeln, Reis, H-Milch, passierte Tomaten et cetera – keine Kühlwaren. Das Lagezentrum im Weiherschlößchen in Tiefenstein (Anlieferung hinterm Haus vom Parkplatz her) ist jeden Werktag von 9 bis 16 Uhr zur Annahme geöffnet.

Rückfragen beantwortet die Initiative unter E-Mail mail@projektina-ukraina.de