Michael Schmolzi, Fraktionssprecher der LUB, sagte zum Haushalt: „Diese Zahlen spiegeln Tendenzen, die sich schon in den Vor-Corona-Haushalten ankündigten, und wir stehen erst am Anfang der zusätzlich durch die Pandemie verursachten Belastungen.“ Ein Mangel an strategischer Ausrichtung, gepaart mit einer wachsenden negativen Finanzspitze und den Folgen der Pandemie, drohten die finanzielle Schieflage der Stadt endgültig zu besiegeln.