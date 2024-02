Plus Niederbrombach/Berlin Probleme mit Freistellung: Niederbrombacher Ortschef erhält ernüchternde Post von Boris Pistorius Bernd Brombacher ist seit 2014 Ortsbürgermeister von Niederbrombach (Kreis Birkenfeld). Im Sommer wird er sein Amt jedoch niederlegen. Ein Hauptgrund: Es hatte immer wieder Probleme mit seinem Arbeitgeber, dem Bundeswehr-Dienstleistungszentrum in Idar-Oberstein, gegeben, wenn es um die Freistellung zur Ausübung seiner Tätigkeit als Gemeindechef ging. Auch ein Brief von Boris Pistorius wird Brombachers Entscheidung nicht mehr beeinflussen. Von Axel Munsteiner

Dieser Fall ist also tatsächlich beim Bundesverteidigungsminister gelandet und von diesem geprüft worden. In einem Antwortschreiben an die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner, die auf die NZ-Berichterstattung vom 1. Dezember 2023 verwiesen hatte, nimmt Boris Pistorius (SPD) Stellung zur Kritik des Niederbrombacher Ortsbürgermeisters Bernd Brombacher. Probleme bei der Freistellung Dieser hatte seinerzeit gegenüber unserer ...