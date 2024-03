Plus Baumholder

Praxis Lenthe und Rietz ist ins ehemalige Krankenhaus umgezogen: Suche nach Hausärzten bleibt ein Thema

Von Sascha Saueressig

i Die Praxis Dr. Lenthe und Rietz ist ins ehemalige Krankenhaus umgezogen. Hinweisschilder auf die Praxis fehlen allerdings noch, nur am Briefkasten ist der Name bislang angebracht. Foto: Benjamin Werle

Lange suchte Dr. Thorsten Lenthe für den Standort in Baumholder eine neue Lösung und ist nun in die Räume des ehemaligen Krankenhauses gezogen. „Ich habe in den Gesprächen mit Dr. Lenthe zuerst das Krankenhaus ins Gespräch gebracht, aber das zog sich hin“, berichtet VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser.