Anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März positionieren sich alle Mitarbeiterinnen des Idar-Obersteiner Frauenhauses klar gegen Gewalt an Frauen und Kindern. „Gleichzeitig möchten wir in Anbetracht der aktuellen Kriegshandlungen die Gelegenheit nutzen, uns ausdrücklich gegen jegliche Gewalthandlungen auszusprechen“, sagt Frauenhaus-Mitarbeiterin Andrea Konrad-Allmann für das gesamte Team.