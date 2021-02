Kreis Birkenfeld

Sah es für die Jugendherberge in Idar-Oberstein bis vor wenigen Wochen noch ganz düster aus, so ist jetzt möglicherweise doch noch nicht alles aus und vorbei: Stadt und Landkreis haben in ihren Haushalten die Grundlage für die Rettung der Einrichtung geschaffen. Stadtrat und Kreistag bewilligten jüngst einmütig jeweils 50.000 Euro für Planungskosten und je 450.000 Euro als Verpflichtungsermächtigung für die Modernisierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes.