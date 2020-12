VG Birkenfeld

Der durch die Corona-Krise befürchtete Kahlschlag in der Kasse der Verbandsgemeinde Birkenfeld wird ausbleiben. Das hat der erste Blick auf den Haushaltsplan 2021 gezeigt, den der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung getätigt hat. Die Etatsituation wird sich im Vergleich zum Vorjahr sogar verbessern. Das liegt maßgeblich an Hilfszahlungen von Bund und Land, die im Zusammenhang mit der Pandemie fließen.