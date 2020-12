Idar-Oberstein

Potenzielle Opfer aufklären, um Straftaten zu verhindern: Mit diesem Ziel sind Beamte der Polizei Idar-Oberstein derzeit in vielen Ortsgemeinden unterwegs. Die uniformierten Polizisten suchen unter anderem in Idar-Oberstein, Rhaunen, Stipshausen, Herrstein und weiteren Orten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion das Gespräch mit Anwohnern. Die Beamten möchten Bewohner animieren, aktiv in Kontakt mit ihrer Polizei zu treten und sie über aktuelle Deliktsfelder aufklären. „Wenn potenzielle Opfer die Vorgehensweise von Kriminellen kennen und erkennen, können sie richtig reagieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.