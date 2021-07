Idar-Oberstein

Polizeikontrollen: Zwei Fahrverbote, ein Fahrer ohne Führerschein und jede Menge Mängelberichte

Am Dienstagabend hat die Polizei an drei Kontrollstandorten in Idar-Oberstein insgesamt 50 Kraftfahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden zwei Autofahrer festgestellt, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führten, weshalb bei ihnen eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt wurden. Beide erwartet nun ein Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße.