Polizeieinsatz im Nordsaarland: Entführte Palme kehrt auf ihren Stammplatz zurück

Von einem kuriosen Dienstahl berichtet die Polizeiinspektion (PI) Nordsaarland. In der Nacht zum Mittwoch war zunächst eine circa 1,50 Meter große Palme mitsamt Blumenkübel im Wert von circa 500 Euro von der Terrasse eines Grundstücks in Wadern-Lockweiler verschwunden. Am Samstagmittag meldete sich deren Besitzer dann bei der Polizei und informierte die Beamten darüber, dass seine entwendete Palme nicht weit entfernt auf dem Balkon eines Anwesens stehen würde.