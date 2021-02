Polizeibeamtin gebissen und Rettungssanitäter bespuckt: Junger Mann hält Polizei auf Trab

Ein junger Mann hat am frühen Samstagmorgen die Idar-Obersteiner Polizei gehörig auf Trab gehalten. Am Ende hatte er einer Polizeibeamtin in den Arm gebissen und einem Rettungssanitäter ins Gesicht gespuckt. Aber von vorne...

Gegen 4.30 Uhr wollte der Mann an einer Tankstelle in der Mainzer Straße Alkohol einkaufen, was ihm durch den Angestellten aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen verwehrt wurde, berichtet die Polizei. Daraufhin wollte dieser die Tankstelle ohne zu bezahlen mit der Ware verlassen, weshalb der Kassierer die Polizei rief. Neben dem versuchten Diebstahlsdelikt wurde durch die Beamten zudem ein Verstoß gegen die aktuell geltende Allgemeinverfügung des Kreises Birkenfeld aufgenommen, da der Mann gegen das nächtliche Aufenthaltsverbot verstieß.

Schon gegen 8 Uhr gab es ein Wiedersehen. In der Wohnung des Mannes in Idar-Oberstein kam es zum Streit, wo der junge Mann wieder als Aggressor in den Fokus geriet. „Mehrere Beteiligte hatten offenbar dem Alkohol zugesprochen“, notierte die Polizei. Da sich der vorherige Ladendieb eine Verletzung durch den Streit zugezogen hatte, musste er einem Arzt im Klinikum Idar-Oberstein vorgeführt werden. Hiergegen wehrte er sich vehement, indem er einer Polizeibeamtin in den Arm biss und einem Rettungssanitäter ins Gesicht spuckte.

Auch wegen dieser Taten wird sich der junge Mann strafrechtlich verantworten müssen. Die durch den Biss verletzte Beamtin konnte ihren Dienst fortsetzen.