Rhaunen

Polizei sucht flüchtigen Lkw-Fahrer – Schweren Unfall verursacht

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Hauptstraße in Rhaunen ereignet hat, ist ein schwarzer VW Polo erheblich beschädigt worden. Der wagen ist in einer scharfen Kurve in der Ortsmitte von einem weißen Lastwagen touchiert und dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt allerdings im Anschluss an den Unfall unbehindert in Richtung Hottenbach fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Lastwagen mit weißer Fahrerkabine und weißer Plane handeln. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 6000 Euro geschätzt.