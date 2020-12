Polizei stoppt Pkw ohne Kennzeichen mit Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 16:42 Uhr

In den frühen Morgenstunde des Samstags, gegen 2.40 Uhr, ist einer Streifenbesatzung der Polizei Idar-Oberstein bei Oberkirn ein Pkw ohne amtliche Kennzeichen aufgefallen. Der erste Versuch, den Wagen anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, scheiterte. Erst nach einer rund zwei Kilometer langen Verfolgungsfahrt konnte das Fahrzeug kurz vor Schwerbach schließlich gestoppt und Fahrer sowie Beifahrerin kontrolliert werden.

Es stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren stand er unter Alkoholeinfluss, wie ein Test ergab. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Da das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war, wurde es zudem sichergestellt und abgeschleppt.

In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 16.20 Uhr, wurde ein blauer Hyundai Sonata, der in Niederwörresbach auf einem Parkplatz im Buchweg geparkt war, von einem anderen Fahrzeug im Frontbereich beschädigt – vermutlich beim Rangieren. Hierbei wurde der vordere Stoßfänger des Hyundai in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, wurde vom Anwesen Hauptstraße 26 in Stipshausen eine Traktorbatterie gestohlen. Sie wurde von dem oder den dreisten Tätern aus dem Fahrzeug ausgebaut und anschließend entwendet. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 140 Euro.