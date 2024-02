Eine Streife der Polizeiinspektion Birkenfeld hat in der Nacht zum Samstag einen Hyundai an der Esso-Tankstelle in Hoppstädten-Weiersbach gestoppt und kontrolliert. Der Pkw war offenkundig tiefergelegt, und die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Birkenfeld überprüften, ob die Modifikation zulässig war.