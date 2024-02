Plus Trier/Hunsrück Polizei löst mehrere Traktorblockaden auf: Unangemeldete Demos sorgen für Chaos im Hunsrück Am vergangenen Mittwoch kam es in der Region Trier und im Hunsrück zu mehreren unangemeldetet Demonstrationen. Von Miguel Castro

Am Mittwoch gab es an zahlreichen Orten im Hunsrück und an der Mosel kein Durchkommen mehr. Landwirte mit ihren Traktoren versperrten Brücken, Autobahnzufahrten und Kreisverkehrsplätze, wie der Trierer Volksfreund berichtet. Dazu zählte auch der Knotenpunkt des Kreisverkehrsplatzes zwischen den Bundesstraßen 50 und 327 bei Hinzerath. Wie die Polizeiinspektion Morbach informierte, gingen ...