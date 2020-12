Kreis Birkenfeld

Im Hinblick auf die Osterfeiertage und das vorhergesagte schöne Wetter appelliert die Kreisverwaltung an alle Einwohner, die Kontakte mit Mitmenschen außerhalb des eigenen Haushalts weiterhin auf ein Minimum zu begrenzen. Richtschnur des Handelns sollten für die Bevölkerung nicht in erster Linie die Vorschriften, sondern vor allem die Vernunft und der gesunde Menschenverstand sein, so die Kreisverwaltung. „Manches, was trotz der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen legal ist, kann dennoch der Gesundheit schaden“, betont Horst Scherer, Leiter der Abteilung Ordnung und Verkehr bei der Kreisverwaltung. So sind Spaziergänge nur allein oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person sowie im Familienverband zulässig.