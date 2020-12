Birkenfeld

Die Beamten der Birkenfelder Polizeiinspektion (PI) haben über rund drei Wochen hinweg gezielt Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zum Schutz junger Verkehrsteilnehmer – sprich der Schulkinder – vorgenommen. Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten, die am 7. September starteten, stand die Fußgängerampel in der Friedrich-August-Straße (B 269). Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe der Grundschule.