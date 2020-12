Polizei ermittelt in gleich zwei Fällen von Unfallflucht

Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 17:18 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ist es am Mittwoch zwischen 5.30 und 10.15 Uhr in der Kreuzgasse in Oberstein gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Rückwärtsfahren eine Mauer vor dem Anwesen mit der Hausnummer 6 so massiv, dass diese durch den Aufprall in zwei Teile brach.

Eine Abdeckplatte aus Stein, die auf der Mauer befestigt war, ist seitdem spurlos verschwunden, berichtet die Polizei.

In der Nacht auf Mittwoch wurde zudem ein silberner Ford von einem anderen Fahrzeug am vorderen Kotflügel beschädigt. Das Auto war in der Zeit von 23 bis 9.45 Uhr auf einer Parkfläche in der Bismarckstraße in Idar geparkt. Als der Fahrer zum Pkw zurückkam, musste er auf der Fahrerseite eine Beschädigung am besagten Kotflügel feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, meldet die Polizei.