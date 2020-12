Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 10:29 Uhr

Idar-Oberstein

Polizei: Einbrecher in Idar unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch hat eine bisher unbekannte Person ein Bodengitter neben dem Hauseingang der Mietwohnungen des Gustav-Manz-Hauses in der Hauptstraße in Idar ausgehebelt und anschließend das darunterliegende Kellerfenster aus der Verankerung gelöst, um sich Zugang zu den Kellerräumen zu verschaffen.