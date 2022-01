In den sozialen Netzwerken wie Facebook sind die Fotos seit Dienstagabend im Umlauf und sorgen dort für einige Wallung, aber auch für offene Fragen: In der Nähe des früheren Hotels Waldfriede an der B 269 wurden von einem Anwohner unweit eines Hochsitzes der Kadaver eines Wildtieres und davon abgetrennte Teile gefunden.