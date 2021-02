In der Partei Die Linke hat Rainer Böß aus Schwollen seine politische Heimat gefunden, er ist dort seit Jahren im Kreis, aber auch auf Landesebene aktiv. Jetzt will er für den Wahlkreis 19 in den Landtag, weil er glaubt, dort Probleme lösen zu können. Wir haben alle Direktkandidaten gebeten, sich anhand eines Fragebogens vorzustellen, den wir allen im Vorfeld zugeschickt haben. Die folgenden Angaben stammen also direkt vom Kandidaten.