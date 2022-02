Es war eine Mischung aus einem Stammtisch am Samstagmorgen an der Brasserie, einer vorweggenommenen Stadtratssitzung und Werbung in eigener Sache, bei der es durchaus auch ein wenig pathetisch wurde. Gut und wichtig: Informationen zum geplanten Hotelprojekt in Idar-Oberstein wurden ebenfalls geliefert.