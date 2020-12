Hottenbach

Gut 1,4 Millionen Euro wird die Ortsgemeinde Hottenbach in den nächsten Jahren in den Umbau und Anbau des Gemeindehauses investieren. Innenminister Roger Lewentz war vor wenigen Tagen in Hottenbach, um Ortsbürgermeister Hans-Joachim Brusius einen Förderbescheid in Höhe von 855.000 Euro zu überreichen. Zuvor allerdings mussten die Pläne noch einmal überarbeitet und etwas abgespeckt werden.