Plus Bruchweiler

Pkw landet in der Nacht auf dem Dach: Leicht Verletzter bei Unfall auf der L 160 bei Bruchweiler

Von Christian Schulz

i Mit einem Kran zog die Feuerwehr das Auto aus der Böschung. Foto: Foto Hosser

Glück im Unglück hatte ein 32-jähriger Idar-Obersteiner, der mit seinem Audi am Samstagabend auf der Landesstraße 160 zwischen Bruchweiler und Langweiler am späten Samstagabend verunglückt ist. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Pkw-Fahrer in einer lang gezogenen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab, überschlug sich und kam erst nach mehr als 100 Metern seines Autos zum Stehen.