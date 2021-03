6978 Menschen im Kreis Birkenfeld (das sind knapp 10 Prozent der Kreisbevölkerung) sind mittlerweile erstgeimpft gegen das neuartige Coronavirus – in erster Linie über 80-Jährige, Bedienstete in Seniorenheimen und im medizinischen Dienst. 1630 haben bereits die zweite Dosis erhalten und genießen damit größtmöglichen Schutz gegen eine schwere Erkrankung an Covid-19.